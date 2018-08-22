Седьмая победа «Чемпионата» подряд

ФК «Чемпионат» заканчивает групповой этап чемпионата Москвы по футболу 6x6 на первом месте.

В этом году впервые проходит чемпионат России по футболу в формате 6x6. Он проводится в разных уголках страны по зональной системе. В зоне «Москва» одна из восьми команд защищает цвета «Чемпионата», и девиз «главное — не победа, а участие» ей явно не подходит.

Перед последним туром ФК «Чемпионат» имел в своём активе шесть побед подряд, забил 57 мячей, а пропустил всего 12. В заключительной игре нашему клубу предстояло сыграть с ФК «Александра», который тоже не проигрывал и пропустил всего 5 мячей. Хорошие результаты команды соперника достаточно легко объясняются — в её составе были игроки из сборной России по пляжному футболу. Например, за клуб «Александра» выступает двукратный чемпион мира и экс-капитан сборной России по пляжному футболу Илья Леонов . А Михаил Лихачёв , будучи тренером сборной России по пляжному футболу, также с песка раз в неделю уходит в формат 6x6.

Это противостояние лучшей атаки и лучшей обороны турнира организаторы назвали главным матчем лета. Зрители вокруг поля с нетерпением ждали начала игры двух лидеров чемпионата. Стартовали обе команды активно, и поочерёдно обменивались опасными атаками. Однако в середине первого тайма «Чемпионат» сумел забить, и забрал игру под свой контроль. Во втором тайме наша команда удвоила преимущество. В конце встречи у соперника было несколько отличных шансов, но превратить их в гол так и не удалось. 2:0 — и ФК «Чемпионат» закрепляет за собой первое место.

После матча один из лидеров «Чемпионата» Максим Нагибин поделился впечатлениями от игры: «Это был очень достойный соперник и непростой матч, в котором мы победили. Нам было интересно играть против футбольных профессионалов, пускай и пляжных. Моментов мы создали больше, в игре доминировали и победили по делу».

Непримиримые противники на поле, но после матча все футболисты очень уважительно отзывались о соперниках. Ведущий игрок ФК «Александра» Илья Леонов отметил хорошую игру голкипера команды победителей: «У нас моменты были, но вратарь „Чемпионата“ постоянно выручал. Ну а нам не хватило техники, уверенности и физических кондиций. Надо было повести в счёте, чтобы иметь шансы, но, к сожалению, пропустили первыми. Пропустили мяч и играть стало тяжелее». После семи побед в семи матчах ФК «Чемпионат» предстоит сыграть в плей-офф с восьмой командой турнира. А тот коллектив, который окажется сильнейшим в турнире на вылет, получит право сыграть на финальном этапе Чемпионата России по футболу 6x6 в Сочи, где за звание победителя будут сражаться лучшие команды всех зональных соревнований. Также отмечается, что победителям соревнований будут присвоены спортивные разряды.

Как ФК «Чемпионат» подходит к плей-офф рассказал играющий тренер команды Алексей Александров : «Будем ждать ФК „Александра“ в финале — это интересно и закономерно. Есть ещё две команды, которые могут доставить трудности, потому что они сами не играют и нам не дают. Сегодня у нас двоих игроков не было, поэтому в плей-офф будем ещё свежее, ведь надо прибавлять в созидании и взаимодействии. В концовке играли недостаточно внимательно, из-за чего соперник мог даже сравнять счёт. Скажу так, как и в спортивных СМИ, на этом турнире главный соперник „Чемпионата“ — он сам».

Теперь наша команда с нетерпением ждёт первых игр плей-офф. Уважаемые читатели, приходите поддержать ФК «Чемпионат»! Информацию о датах и местах проведения матчей мы сообщим на нашем сайте и в социальных сетях.