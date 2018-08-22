Почти все билеты на товарищеский футбольный матч Россия — Чехия уже проданы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. / ТАСС /. На товарищеском футбольном матче между сборными России и Чехии, который пройдет в Ростове-на-Дону, ожидается аншлаг, почти все билеты на игру уже проданы. Об этом сообщил ТАСС министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

Встреча состоится 10 сентября на стадионе «Ростов— Арена», на котором проходили матчи чемпионата мира. Стадион вмещает более 40 тыс. человек.

"Ожидается аншлаг. За неделю практически все билеты уже продали", — сказал он.

Ранее сообщалось, что билеты на товарищеский матч продаются по цене от 500 до 900 рублей.

Сборная России на домашнем первенстве мира дошла до четвертьфинала, в котором проиграла команде Хорватии в серии пенальти. Сборная Чехии на чемпионат мира не пробилась.