Сборная Черноземья, костяк которой составляют юные куряне, заняла шестое место в Первенстве России среди юношей 2004 года рождения

В городе Шебекино Белгородской области наступила пора решающих матчей Первенства России среди сборных МРО и субъектов РФ (юноши 2004 года рождения).

К сожалению, в борьбу за распределение наград не смогла вклиниться сборная Черноземья, костяк которой составляют воспитанники академии курского «Авангарда». Уступив вчера, 21 августа, в заключительном туре группового этапа команде Северо-Запада — 0:4, подопечные курского тренера Сергея Александрова заняли в своей группе «Б» лишь третье место, и играли сегодня, 22 августа, в матче за пятое место со сборной Московской области, ставшей третьей в группе «А». Основное время матча завершилось вничью — 1:1, причём подмосковные футболисты сравняли счёт на третьей добавленной минуте второго тайма. А в серии 11-метровых ударов удача оказалась на стороне подмосковных футболистов — 4:3. Они и стали в и тоге пятыми, а сборная Черноземья завершила соревнования на шестой позиции.

А в полуфиналах, которые состоятся завтра, 23 августа, сыграют сборная Москвы с командой Приволжья и Северо-Запад против команды ЮФО/СКФО. Финал и матч за 3-е место пройдут в пятницу, 24 августа.

Олег Столбецов

Фото: сайт СФФ «Центр»