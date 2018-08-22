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Сборная России поздравила Мостового с днем рождения
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Сборная России поздравила Мостового с днем рождения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная России поздравила бывшего полузащитника национальной команды Александра Мостового с днем рождения. Сегодня экс-хавбеку исполнилось 50 лет.
— Сегодня юбилей у легендарного футболиста сборных России и СССР Александра Мостового. Хавбеку, который в сумме забил 13 мячей в 65 матчах в составе советской и российской национальных команд, исполняется 50 лет. Поздравляем именинника! — сообщается в официальном Твиттере сборной России.
Сегодня юбилей у легендарного футболиста сборных России и СССР Александра Мостового. Хавбеку, который в сумме забил 13 мячей в 65 матчах в составе советской и российской национальных команд, исполняется 50 лет. Поздравляем именинника! 🎂👑 pic.twitter.com/uYbVf8b187
— Сборная России (@TeamRussia) 22 августа 2018 г.
Мостовой выступал за сборную России с 1992 по 2004 год.
Все о сборной России — здесь
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