Сборная России поздравила Мостового с днем рождения

Сборная России поздравила бывшего полузащитника национальной команды Александра Мостового с днем рождения. Сегодня экс-хавбеку исполнилось 50 лет.

— Сегодня юбилей у легендарного футболиста сборных России и СССР Александра Мостового. Хавбеку, который в сумме забил 13 мячей в 65 матчах в составе советской и российской национальных команд, исполняется 50 лет. Поздравляем именинника! — сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Сегодня юбилей у легендарного футболиста сборных России и СССР Александра Мостового. Хавбеку, который в сумме забил 13 мячей в 65 матчах в составе советской и российской национальных команд, исполняется 50 лет. Поздравляем именинника! 🎂👑 pic.twitter.com/uYbVf8b187

— Сборная России (@TeamRussia) 22 августа 2018 г.

Мостовой выступал за сборную России с 1992 по 2004 год.

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