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На матче «Торпедо» — «Шинник» встретились три победителя юношеского Евро-2006. Один из них судил игру
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На матче «Торпедо» — «Шинник» встретились три победителя юношеского Евро-2006. Один из них судил игру 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Интересная встреча состоялась на матче 1/32 финала Кубка России «Торпедо» — «Шинник» (2:0). В нем приняли участие сразу три победителя чемпионата Европы-2006 среди игроков до 17 лет. «Торпедо» возглавлял тогдашний главный тренер юношеской сборной России Игорь Колыванов, в составе команды вышел 29-летний защитник Артем Самсонов. Судил же встречу партнер Самсонова по обороне на том турнире Ян Бобровский.
Несмотря на победу на турнире, практически никому из игроков российской команды не удалось проявить себя на взрослом уровне. Только Александр Прудников и Александр Сапета сыграли за вторую сборную России, в национальную команду не пробился никто.
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