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Зе Луиш попросил не вызывать его в сентябре в сборную Кабо-Верде
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Зе Луиш попросил не вызывать его в сентябре в сборную Кабо-Верде 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш не примет участия в матче сборной Кабо-Верде с Лесото в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций, предстоящем 9 августа, сообщает A Nação.
Форвард обратился к федерации футбола Кабо-Верде с просьбой не вызывать его в сентябре в состав национальной команды по личным причинам. Дополнительной информации по этому поводу нет, но известно, что федерация дала Зе Луишу положительный ответ.
Зе Луиш выступает за национальную команду Кабо-Верде с 2010 года, сыграв в общей сложности 17 матчей, в которых 2 раза поразил ворота соперников.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России 27-летний форвард в составе «Спартака провёл 6 матчей и отметился 2 забитыми мячами.
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