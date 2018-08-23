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17-летний нападающий из Мали намекнул о скором переходе в ЦСКА
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17-летний нападающий из Мали намекнул о скором переходе в ЦСКА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий малийской команды «Гайдарс» Лассана Н'Диай в «Твиттере» намекнул на переход в московский ЦСКА.
«ЦСКА — отличная европейская команда. Это будет честь для меня», — написал Н’Диай в своём «твиттере».
Известно, что 17-летний футболист находился в армейском клубе на просмотре. Н'Диай первое время может провести в молодежной команде ЦСКА, а с наступлением совершеннолетия подпишет полноценный контракт с первой командой.
В 2017 году на чемпионате мира среди юношеских команд, который прошел в Индии, Лассана отметился 6 забитыми мячами в 7 матчах. На том турнире сборная Мали заняла 4-е место, уступив в матче за бронзу Бразилии.
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