17-летний нападающий из Мали намекнул о скором переходе в ЦСКА

Нападающий малийской команды «Гайдарс» Лассана Н'Диай в «Твиттере» намекнул на переход в московский ЦСКА.

«ЦСКА — отличная европейская команда. Это будет честь для меня», — написал Н’Диай в своём «твиттере».

Известно, что 17-летний футболист находился в армейском клубе на просмотре. Н'Диай первое время может провести в молодежной команде ЦСКА, а с наступлением совершеннолетия подпишет полноценный контракт с первой командой.

В 2017 году на чемпионате мира среди юношеских команд, который прошел в Индии, Лассана отметился 6 забитыми мячами в 7 матчах. На том турнире сборная Мали заняла 4-е место, уступив в матче за бронзу Бразилии.