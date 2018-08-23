Мужская сборная России стартует на мемориале Вагнера матчем с французами

24 августа в Кракове (Польша) стартует традиционный международный турнир — мемориал Вагнера. Участие в соревнованиях примут мужские сборные Польши, Франции, России и Канады. Подопечные Сергея Шляпникова стартуют матчем с командой Франции.

Расписание матчей 24 августа 18:30. Польша — Канада. 21:30. Франция — Россия. 25 августа 15:00. Польша — Франция. 18:00. Россия — Канада. 26 августа 15:00. Франция — Канада. 18:30. Польша — Россия.

Действующими чемпионами турнира являются поляки. На прошлогоднем турнире они выиграли у сборной Канады (3:0), проиграли французам (2:3) и взяли верх над россиянами (3:2). Подопечные Шляпникова одержали только одну победу — над Канадой (3:1).

Все участники турнира сыграют на чемпионате мира, который стартует в Италии и Болгарии 9 сентября.