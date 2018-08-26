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Российские баскетболистки проиграли команде Турции в контрольном матче
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Российские баскетболистки проиграли команде Турции в контрольном матче 

RT на русском 1 час назад
Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Турции в контрольном матче.
Встреча, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счётом 73:59 в пользу хозяек площадки.
В составе российской команды наибольшую результативность показали Раиса Мусина и Жоссеоина Майга, набравшие 14 и 12 очков соответственно.
Повторная игра между соперницами состоится 26 августа.
Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы по баскетболу в составе сборной Испании Хуан Карлос Наварро завершил карьеру.
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