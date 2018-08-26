Российские баскетболистки проиграли команде Турции в контрольном матче

Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Турции в контрольном матче.

Встреча, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счётом 73:59 в пользу хозяек площадки.

В составе российской команды наибольшую результативность показали Раиса Мусина и Жоссеоина Майга, набравшие 14 и 12 очков соответственно.

Повторная игра между соперницами состоится 26 августа.