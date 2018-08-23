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Тренер женской сборной Китая по баскетболу на колясках ударил свою подопечную
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Тренер женской сборной Китая по баскетболу на колясках ударил свою подопечную 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Тренер женской сборной Китая по баскетболу на колясках ударил одну из своих подопечных во время матча чемпионата мира, сообщает Inside the Games. Инцидент произошел в игре с Алжиром (80:20), помощник ударил баскетболистку во время перерыва.
Международная федерация по баскетболу на колясках приняла решение отправить тренера домой после инцидента.
Международный паралимпийский комитет отправил Паралимпийскому комитету Китая письмо с просьбой разъяснить: является ли инцидент разовым, или это носит системный характер.
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