Тренер женской сборной Китая по баскетболу на колясках ударил свою подопечную

Тренер женской сборной Китая по баскетболу на колясках ударил одну из своих подопечных во время матча чемпионата мира, сообщает Inside the Games. Инцидент произошел в игре с Алжиром (80:20), помощник ударил баскетболистку во время перерыва.

Международная федерация по баскетболу на колясках приняла решение отправить тренера домой после инцидента.

Международный паралимпийский комитет отправил Паралимпийскому комитету Китая письмо с просьбой разъяснить: является ли инцидент разовым, или это носит системный характер.