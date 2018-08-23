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Российская женская «молодежка» крупно и всухую победила команду Швейцарии
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Российская женская «молодежка» крупно и всухую победила команду Швейцарии 

SPORT24.ru 2 часа назад
Молодежная женская сборная России разгромила команду Швейцарии на Кубке четырех наций. Победный гол россиянки забили в первой двадцатиминутке. Ключевым стал второй период матча, выигранный российской командой со счетом 3:0. Заключительная треть матча голов не принесла.
Сборная России перебросала команду Швейцарии более чем в два раза — 46 бросков против 20. Ворота сборной Швейцарии защищала Спилс, в воротах российской команды играла Алпатова.
Швейцария — Россия 4:0 (0:1, 0:3, 0:0) Голы: Наместникова (Шмыкова) (0:1); Лучникова (Маркова, Шмыкова) (0:2); Вольф (0:3); Маркова (Лучникова) (0:4).
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