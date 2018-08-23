Минспорт предложил не считать белорусских игроков легионерами в российском футболе

Министерство спорта России предложило не считать белорусских футболистов легионерами в российском футболе.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что аналогичное изменение предлагается ввести не только в футболе, но и в гандболе.

В настоящее время в Российской премьер-лиг действует лимит на легионером по схеме «6+5», согласно которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков.