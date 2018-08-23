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Министерство спорта просит не считать белорусских футболистов легионерами
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Министерство спорта просит не считать белорусских футболистов легионерами 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Министерство спорта России выступило с инициативой не считать белорусских футболистов легионерами. В настоящее время лимит на иностранных футболистов распространяется на игроков, не имеющих права играть за сборную России.
Министерство спорта считает, что белорусские футболисты, как граждане Союзного государства России и Белоруссии, не должны считаться иностранцами. В настоящее время в российской премьер-лиге на поле могут находиться не более шести легионеров. С сезона-2020/21 лимит на легионеров будет изменен на схему «8+17» в заявке или «7+18» в заявке.
"Ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «футбол» распространяются на спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, за исключением иностранных граждан, являющихся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь", — сказано сообщении Министерства спорта, которое цитирует ТАСС.
Министерство спорта предлагает не ограничиваться футболом и внести в приказ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта „гандбол“. Ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные России, не распространяются на иностранных граждан, которые являются гражданами Союзного государства России и Республики Беларусь».
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