Ещё
ФГР поддерживает снятие ограничений с белорусских атлетов для участия в соревнованиях в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФГР поддерживает снятие ограничений с белорусских атлетов для участия в соревнованиях в РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) полностью поддерживает предложение по снятию ограничений по участию в российских соревнованиях спортсменам с гражданством Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.
Ранее Министерство спорта РФ предложило не считать легионерами граждан Союзного государства России и Республики Беларусь в российском футболе, хоккее, баскетболе, гандболе, волейболе, регби, водном поло, хоккее с мячом и хоккее на траве.
"Полностью поддерживаю такие решения, я за интеграцию двух стран на всех уровнях, начиная от политического и экономического и продолжая спортивным и культурным, — сказал Шишкарев. — Понятие «союзное государство» нужно наполнять естественным содержанием, поэтому это хорошее решение. Принципиально в нашем виде спорта это не изменит ситуацию с легионерами, например, самый богатый клуб «Ростов-Дон» не может заявить белорусскую гандболистку, потому что есть перебор с другими легионерами из других стран. Сказать, что с принятием этих изменений к нам приедет большое количество представителей Белоруссии, к сожалению, нельзя".
"Но с точки зрения интеграционных процессов — это абсолютно закономерное и правильное решение", — добавил собеседник агентства.
ТАСС: последние новости
Билеты на товарищеский футбольный матч Россия - Чехия стоят от 500 до 900 рублей Хиддинк может возглавить сборную Колумбии по футболу - портал "Нижний Новгород" планирует сыграть на построенной к ЧМ арене матч ФНЛ со "Спартаком-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученица Тутберидзе произвела фурор в Европе4
Еще один российский футбольный клуб погряз в долгах17
Новый тренер «бросил» Медведеву98
«Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»1
«Ударю в подбородок»: Усик отказался отдавать титулы1
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение