ФГР поддерживает снятие ограничений с белорусских атлетов для участия в соревнованиях в РФ

МОСКВА, 23 августа. / ТАСС /. Федерация гандбола России (ФГР) полностью поддерживает предложение по снятию ограничений по участию в российских соревнованиях спортсменам с гражданством Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Ранее Министерство спорта РФ предложило не считать легионерами граждан Союзного государства России и Республики Беларусь в российском футболе, хоккее, баскетболе, гандболе, волейболе, регби, водном поло, хоккее с мячом и хоккее на траве.

"Полностью поддерживаю такие решения, я за интеграцию двух стран на всех уровнях, начиная от политического и экономического и продолжая спортивным и культурным, — сказал Шишкарев. — Понятие «союзное государство» нужно наполнять естественным содержанием, поэтому это хорошее решение. Принципиально в нашем виде спорта это не изменит ситуацию с легионерами, например, самый богатый клуб «Ростов-Дон» не может заявить белорусскую гандболистку, потому что есть перебор с другими легионерами из других стран. Сказать, что с принятием этих изменений к нам приедет большое количество представителей Белоруссии, к сожалению, нельзя".

"Но с точки зрения интеграционных процессов — это абсолютно закономерное и правильное решение", — добавил собеседник агентства.