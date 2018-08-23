Турчанки разгромили сборную Азербайджана на домашнем турнире «Кубок Глория»

Женская сборная Турции в первом туре международного турнира «Кубок Глория» в Белеке уверенно переиграла команду Азербайджана. Во втором туре в пятницу, 24 августа, турчанки встретятся с россиянками, а азербайджанки сыграют с итальянками. Соревнования завершатся в субботу, 25 августа.

На чемпионате мира в Японии, который пройдёт с 30 сентября по 21 октября, сборная Турции выступит в группе В вместе с итальянками, китаянками, болгарками, канадками и кубинками. Соперницами сборной Азербайджана в группе С станут волейболистки из России, США, Южной Кореи, Таиланда, а также Тринидада и Тобаго.

Женщины. Международный турнир Кубок Глория. Белек, Турция

1-й тур Турция — Азербайджан — 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).