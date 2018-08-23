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«Селтик» на выезде сыграл вничью с «Судувой» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ
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«Селтик» на выезде сыграл вничью с «Судувой» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ 

Советский спорт 1 час назад
Встреча прошла на поле стадиона «Судува» в Мариямполе и завершилась со счетом 1:1. В составе команды из Глазго отличился Жюль Нтшан. У литовского клуба точный удар на счету Овидиуса Вербицкаса.
Ответный матч состоится 30 августа в Шотландии.
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