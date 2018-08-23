«Севилья» вырвала победу у «Сигмы» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ

Встреча прошла на поле «Андрув» в чешском Оломоуце и завершилась со счетом 0:0 в пользу испанской команды. Единственный мяч в этой встрече на 84-й минуте забил полузащитник Пабло Сарабия.

Ответный матч состоится 30 августа в Испании.