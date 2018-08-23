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«Севилья» вырвала победу у «Сигмы» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ
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«Севилья» вырвала победу у «Сигмы» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ
Советский спорт
1 час назад
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Встреча прошла на поле «Андрув» в чешском Оломоуце и завершилась со счетом 0:0 в пользу испанской команды. Единственный мяч в этой встрече на 84-й минуте забил полузащитник Пабло Сарабия.
Ответный матч состоится 30 августа в Испании.
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