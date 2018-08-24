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Томаров: «Понимали, что в матче с „Рейнджерс“ все будет решаться в Уфе, при любом счете»
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Томаров: «Понимали, что в матче с „Рейнджерс“ все будет решаться в Уфе, при любом счете» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоялась накануне в Глазго.
«Получился сложнейший матч, мы ожидали такой игры, мы знаем, что «Рейнджерс» домашние матчи играет в такой манере, постоянное давление, прессинг. Плюс, 50 тысяч болельщиков постоянно гонят команду вперед.
Первую половину первого тайма было тяжело, футболисты соперника нагнетали, атаковали, нам не удавалось зацепиться за мяч впереди. Опасных моментов мы не создавали, но определенное давление было.
Ближе к концу первого тайма игра выровнялась, у нас были шансы забить. Но в первом случае хорошо сыграл вратарь, а во втором Пауревич не попал в створ. Благодарен своей команде, ребятам за то, что до конца выполнили установку на матч, терпели всю игру и искали свой шанс в атаке.
Конечно, мы не планировали проигрывать, хотели забить, но сделать это не удалось. Хорошо сыграли в обороне, за исключением одного момента, когда пропустили. В любом случае мы понимали, что все будет решаться в ответном матче в Уфе при любом счете в этом матче», — сказал Томаров на пресс-конференции.
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