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Каширина будет допущена к отбору на чемпионат мира по тяжелой атлетике
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Каширина будет допущена к отбору на чемпионат мира по тяжелой атлетике 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2012 года Татьяна Каширина допущена к чемпионату России по тяжелой атлетике, который станет отборочным стартом к чемпионату мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России Николай Колесников.
Участие Кашириной в чемпионате России оставалось под вопросом по причине того, что она пропустила первенство Северо-Западного федерального округа — отборочный старт к национальному чемпионату, который пройдет с 3 по 10 сентября в Ростове-на-Дону.
"Действительно, она не принимала участия в чемпионате федерального округа, но это было связано с небольшими проблемами со здоровьем. Но сейчас этот вопрос на повестке дня уже не стоит, он снят. Она проводит сбор вместе с национальной командой, готовится к чемпионату страны", — сказал Колесников.
Главный тренер сборной подтвердил, что через чемпионат России спортсменка сможет отобраться и на чемпионат мира, который пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде.
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