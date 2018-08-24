Каширина будет допущена к отбору на чемпионат мира по тяжелой атлетике

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Четырехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2012 года Татьяна Каширина допущена к чемпионату России по тяжелой атлетике, который станет отборочным стартом к чемпионату мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России Николай Колесников.

Участие Кашириной в чемпионате России оставалось под вопросом по причине того, что она пропустила первенство Северо-Западного федерального округа — отборочный старт к национальному чемпионату, который пройдет с 3 по 10 сентября в Ростове-на-Дону.

"Действительно, она не принимала участия в чемпионате федерального округа, но это было связано с небольшими проблемами со здоровьем. Но сейчас этот вопрос на повестке дня уже не стоит, он снят. Она проводит сбор вместе с национальной командой, готовится к чемпионату страны", — сказал Колесников.

Главный тренер сборной подтвердил, что через чемпионат России спортсменка сможет отобраться и на чемпионат мира, который пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде.