Калининградская женская команда завоевала бронзу на чемпионате России по пляжному футболу

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Седьмой чемпионат страны прошёл в Москве. На стадионе встретились шесть сборных из Санкт-Петербурга, Москвы, Брянска и Калининграда. Самый западный регион России представили неоднократные чемпионы области, призёры всероссийских и международных турниров из команды «Альфа-09».

Команда на групповом этапе со счётом 5:2 одолела московскую «Спарту» и по пенальти победила «Неву» из Санкт-Петербурга. Калининградки уступили в полуфинале будущим чемпионкам из питерской «Звезды» 0:11. Но в матче за бронзу команда реабилитировалась, забив пять мячей в ворота «Драйв 32» из Брянска.