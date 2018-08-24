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Калининградская женская команда завоевала бронзу на чемпионате России по пляжному футболу
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Калининградская женская команда завоевала бронзу на чемпионате России по пляжному футболу 

Клопс.Ru 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Седьмой чемпионат страны прошёл в Москве. На стадионе встретились шесть сборных из Санкт-Петербурга, Москвы, Брянска и Калининграда. Самый западный регион России представили неоднократные чемпионы области, призёры всероссийских и международных турниров из команды «Альфа-09».
Команда на групповом этапе со счётом 5:2 одолела московскую «Спарту» и по пенальти победила «Неву» из Санкт-Петербурга. Калининградки уступили в полуфинале будущим чемпионкам из питерской «Звезды» 0:11. Но в матче за бронзу команда реабилитировалась, забив пять мячей в ворота «Драйв 32» из Брянска.
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