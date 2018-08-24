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Юго Ллорис: «Все еще трудно поверить, что мы чемпионы мира»
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Юго Ллорис: «Все еще трудно поверить, что мы чемпионы мира» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер сборной Франции и «Тоттенхэма» Юго Ллорис заявил, что ему все еще трудно поверить в победу сборной Франции на чемпионате мира. Вратарь был капитаном «трехцветных», которые в финале турнира в России обыграли команду Хорватии — 4:2.
— Я был так часто становился вице-чемпионом или финалистом, но я никогда не думал, что проклят, — приводит L’Equipe слова Ллориса. — В 2016 году на Евро мы приложили так много усилий, мы так этого хотели. Но мы проиграли Португалии. Потом мы задавались вопросом: у нас будет еще один шанс? И вот, спустя два года мы становимся чемпионами мира. Мне все еще трудно в это поверить. Это счастье.
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