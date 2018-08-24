Дарья Дмитриева признана MVP по итогам сезона-2017/18 в российской гандбольной суперлиге 

Гандболистка тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева признана самым ценным игроком по итогам сезона-2017/18 в российской суперлиге.
Тренеры клубов суперлиги вместе с болельщиками путём голосования определили лучших гандболисток на каждой позиции, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
— вратарь: Анна Седойкина («Ростов-Дон»);
— левый крайний: Дарья Самохина («Астраханочка»);
— левый полусредний: Полина Ведёхина («Лада»);
— разыгрывающий: Дарья Дмитриева («Лада»);
— линейный: Ксения Макеева («Ростов-Дон»);
— правый полусредний: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»);
— правый крайний: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»);
— тренер: Левон Акопян («Лада»).
Следующий сезон откроется матчем за Суперкубок России между командами «Ростов-Дон» и «Кубань». Встреча состоится 31 августа в Краснодаре.
Ранее женская сборная России по гандболу заняла первое место на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет.