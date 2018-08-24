Дарья Дмитриева признана MVP по итогам сезона-2017/18 в российской гандбольной суперлиге

Гандболистка тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева признана самым ценным игроком по итогам сезона-2017/18 в российской суперлиге.

Тренеры клубов суперлиги вместе с болельщиками путём голосования определили лучших гандболисток на каждой позиции, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

— разыгрывающий: Дарья Дмитриева («Лада»);

— правый крайний: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»);

Следующий сезон откроется матчем за Суперкубок России между командами «Ростов-Дон» и «Кубань». Встреча состоится 31 августа в Краснодаре.

Ранее женская сборная России по гандболу заняла первое место на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет.