Капитан сборной России по гандболу среди глухих: «Веду команду за собой»

Вслед за братом

Ислам Текеев, «АиФ-СК»: Мурат, почему ты выбрал гандбол?

Мурат Чомаев: Им занимался мой брат с командой и часто выезжал на соревнования. Мне было интересно поездить, поэтому решил попробовать.

— Насколько я знаю, у тебя частичная глухота. Она врождённая или приобретённая?

— Проблемы со слухом начались еще в два года. Я залез грязным пальцем в ухо и занес инфекцию. Врачи справились с болью, но инфекция вызвала осложнения, которые передались на другое ухо. Таким образом, пострадали оба.

— Помнишь свой первый выход на спортплощадку?

— Это было в детстве. Свои первые соревнования и не вспомню. Думаю, это происходило ещё в Карачаевске.

— На первом своём крупном турнире сильно волновался?

— На чемпионате России — не очень. А в 2011 году я полетел в Хорватию на чемпионат Европы по пляжному гандболу, там волновался. Но в итоге всё закончилось хорошо: мы заняли второе место.

В бизнес или тренировать?

— Какой период в жизни стал для тебя самым тяжёлым?

— Я не тренировался четыре года. В принципе не жалею, что так произошло. В 2011 году после чемпионата Европы был морально истощён, вообще не хотел тренироваться. Мне нужно было отдохнуть. В тот момент, когда у всех были каникулы и отпуска, я тренировался трижды в день. Сильно устал от спорта, поэтому завязал с ним на определённое время.

— Как к тебе обычно обращаются товарищи по команде, есть прозвище?

— Когда я играю за границей, называют «Катюшей».

— Почему?!

— Потому что «стреляю» по воротам как из «Катюши».

— Ты — капитан сборной России…

— Ответственность огромная! Волнуюсь больше, чем другие игроки, потому что веду за собой команду. Если ошибаешься ты, ошибаются и они. Стараюсь справляться. Чаще всего это получается.

— Задумывался ли о том, чем займёшься после завершения карьеры спортсмена?

— Спорт — это, конечно, не навсегда, но сейчас я стараюсь думать только о нём. Иногда, впрочем, задумываюсь, что будет, когда перестану им заниматься. Всегда мечтал открыть своё дело на Черноморском побережье. Надеюсь, это получится. Смогу стать и тренером, почему бы и нет.

— На твой взгляд, как в нашей стране складываются отношения общества и людей с ограниченными возможностями?

— Я не думаю, что общество плохо относится к таким людям. А если говорить о государстве, то оно должно оказывать поддержку и относиться как к обычным людям.

— Какие главные проблемы приходится решать в обычной жизни людям с ограниченными возможностями?

— Они такие же, как у всех людей. В первую очередь, это проблемы финансовые.