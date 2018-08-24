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Монпелье — Сент-Этьен: прогноз на исход матча
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Монпелье — Сент-Этьен: прогноз на исход матча 

Евро-футбол.Ру 24 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В одной из наиболее интересных игр третьего тура Лиги 1 встретятся «Монпелье» и «Сент-Этьен». В прошлом сезоне эти команды боролись за места в Лиге Европы, но так и не добились желаемого результата.
Монпелье
"Монпелье" в прошлом сезоне финишировал десятым, хотя отстал от зоны Лиги Европы только на четыре очка. В этом чемпионате команда Мишеля Тер-Закаряна планирует выступить лучше. На сегодняшний день перспективы «паладинов» оценивать сложно. Сначала они проиграли дома «Дижону» (1:2), а затем на выезде обыграли «Амьен» (2:1).
Сент-Этьен
"Сент-Этьен" в прошлом чемпионате был близок к еврокубкам — путёвку в квалификацию Лиги Европы «зелёные» уступили «Бордо» лишь ввиду худшей разности забитых и пропущенных мячей. В наступивший сезон команда Жана-Луи Гассе входит с проблемами. Сначала «Сент-Этьен» вырвал победу в домашнем матче против «Генгама» (2:1), а затем — спас ничью (1:1) в гостях у «Страсбурга».
Статистика личных встреч
"Монпелье" — «Сент-Этьен»: +16=9-27. Разница мячей: 62-80.
В элитном французском дивизионе «Сент-Этьен» имеет преимущество в матчах против «Монпелье» — 27 побед против 16.
Интересные факты
— В 11 последних матчах между «Монпелье» и «Сент-Этьеном» в чемпионате Франции ни разу не фиксировалась ничья.
— В 7 последних домашних матчах Лиги 1 «Монпелье» не побеждал (4 ничьи, 3 поражения).
— В 8 из 9 последних гостевых матчей чемпионата «Сент-Этьен» забивал хотя бы один гол.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Монпелье" в последнее время неважно выступает на своём поле. «Сент-Этьен» находится в лучшей готовности и должен уехать домой с набранными очками в кармане. Наша ставка: «Победа „Сент-Этьена“ или ничья» с коэффициентом 1.55.
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