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Евролига пляжного футбола. 5-й этап, Россия — Испания. Прямая трансляция
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Евролига пляжного футбола. 5-й этап, Россия — Испания. Прямая трансляция 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сборные России и Испании определяют победителя в «регулярке» Евролиги пляжного футбола — 2018. Ведём прямую трансляцию матча из Германии.
16:30. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. Сборная России по пляжному футболу начинает завершающий этап Евролиги — 2018 матчем со сборной Испании. Расклады в турнире таковы, что победитель этой встречи почти наверняка выиграет и весь регулярный чемпионат, а значит, выйдет в Суперфинал с первого места. Как такое может быть? Об этом и многом другом мы расскажем в нашей прямой текстовой трансляции матча Россия — Испания из немецкого города Варнемюнде, где и проходит пятый этап Евролиги пляжного футбола — 2018. Начало игры в 17:15 по московскому времени. Не пропустите!
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