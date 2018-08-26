Как Россия громила францию в Евролиге. Все голы и опасные моменты

Сборная России по пляжному футболу в рамках пятого этапа Евролиги-2018 разгромила Францию. Матчи проходят в немецком городе Варнемюнде. Россияне, накануне проигравшие Испании со счётом 2:6, вынуждены были реабилитироваться перед собственными болельщиками. В первом периоде нашей команде удалось открыть счёт после точного удара Юрия Крашенинникова , но уже в дебюте второго периода французы забили ответный гол. И лишь после этого Россия включилась в игру. Федор Земсков забил свой дебютный гол за сборную, а потом он же и Крашенинников отличились ещё по два раза. Итог — два хет-трика и уверенная победа — 6:1. Все голы и опасные моменты матча Россия — Франция в Евролиге пляжного футбола — 2018 вы можете посмотреть здесь.