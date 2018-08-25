Пляжный футбол, Евролига — 2018: Россия — Франция, прямая трансляция, голы

Сборная России по пляжному футболу играет с Францией в Евролиге-2018. Ведём прямую трансляцию из Германии, не пропустите!

16:45. Накануне россияне неожиданно крупно уступили Испании — 2:6. Все голы и опасные моменты этого матча вы можете посмотреть здесь.

16:30. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. В немецком городе Варнемюнде продолжается пятый этап Евролиги пляжного футбола — 2018. Сборная России сегодня играет с Францией, начало матча в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» начинает традиционную прямую трансляцию из Германии, все о сборной России и о том, как она готовилась к матчу. Не пропустите!