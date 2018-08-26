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Пляжный футбол, Евролига — 2018: Россия — Германия, прямая трансляция, голы
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Пляжный футбол, Евролига — 2018: Россия — Германия, прямая трансляция, голы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная России по пляжному футболу проводит решающий матч Евролиги — 2018. Соперник — немцы. Страшно? Ведём прямую трансляцию из Германии.
16:45. Накануне россияне разгромили сборную Франции — 6:1, сразу два игрока нашей сборной оформили хет-трики. Посмотреть голы и опасные моменты вчерашнего матча можно здесь.
16:30. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. Сборная России завершает групповой этап Евролиги — 2018 матчем с Германией. Победа позволит команде Михаила Лихачёва выйти в Суперфинал турнира со второго места. «Чемпионат» начинает трансляцию из немецкого города Варнемюнде, где и проходит пятый этап Евролиги. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего!
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