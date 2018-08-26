Пляжный футбол, Евролига — 2018: Россия — Германия, прямая трансляция, голы

Сборная России по пляжному футболу проводит решающий матч Евролиги — 2018. Соперник — немцы. Страшно? Ведём прямую трансляцию из Германии.

16:45. Накануне россияне разгромили сборную Франции — 6:1, сразу два игрока нашей сборной оформили хет-трики. Посмотреть голы и опасные моменты вчерашнего матча можно здесь.