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Сборная России проиграла Испании на этапе Евролиги по пляжному футболу
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Сборная России проиграла Испании на этапе Евролиги по пляжному футболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная России с поражения стартовала на пятом этапе Евролиги-2018 по пляжному футболу, который проходит в Варнемюнде (Германия). Российские «пляжники» уступили команде Испании со счётом 2:6.
Счёт в первом периоде открыл Андрей Новиков, забивший свой первый гол за сборную России в Евролиге. Во втором отрезке матча Испания сумела не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Первый гол испанцев ударом через себя в ближний угол забил Чики, второй — Льоренц Гомес. Капитан сборной России Антон Шкарин отличился в середине матча, сравняв счёт. Но ещё до перерыва Эду Суарес вывел Испанию вперёд, а в третьем периоде испанцы сумели трижды переиграть Максима Чужкова.
В субботу, 25 августа Россия сыграет с командой Франции, а Испания — с Германией.
Пляжный футбол. Евролига. Дивизион А. Пятый этап. Варнемюнде, Германия Первый тур  Россия — Испания — 2:6 (1:0, 1:3, 0:3).
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