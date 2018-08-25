Сборная России разгромила Францию в матче Евролиги

Сборная России по пляжному футболу во втором туре пятого этапа Евролиги — 2018 разгромила команду Франции со счётом 6:1. По три мяча забили Юрий Крашенинников и дебютант национальной команды Фёдор Земсков.

Ранее состоялся матч Испания — Германия, завершившийся победой испанцев со счётом 9:5. Покер оформил Гомес Льоренц.

После двух туров сборная Испании с двумя победами возглавляет турнирную таблицу пятого этапа Евролиги. Россия — на втором месте.

В воскресенье, 26 августа, в третьем туре соревнований сборная России сыграет с командой Германии, а команда Франции — с Испанией.

Пляжный футбол. Евролига. Пятый этап. Варнемюнде, Германия Второй тур Россия — Франция — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0).

Испания — Германия — 9:5 (3:1, 2:3, 4:1).