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Сборная России разгромила Францию в матче Евролиги
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Сборная России разгромила Францию в матче Евролиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная России по пляжному футболу во втором туре пятого этапа Евролиги — 2018 разгромила команду Франции со счётом 6:1. По три мяча забили Юрий Крашенинников и дебютант национальной команды Фёдор Земсков.
Ранее состоялся матч Испания — Германия, завершившийся победой испанцев со счётом 9:5. Покер оформил Гомес Льоренц.
После двух туров сборная Испании с двумя победами возглавляет турнирную таблицу пятого этапа Евролиги. Россия — на втором месте.
В воскресенье, 26 августа, в третьем туре соревнований сборная России сыграет с командой Германии, а команда Франции — с Испанией.
Пляжный футбол. Евролига. Пятый этап. Варнемюнде, Германия Второй тур  Россия — Франция — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0).
Испания — Германия — 9:5 (3:1, 2:3, 4:1).
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