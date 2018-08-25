Вальтер Самуэль вернулся в сборную Аргентины в качестве тренера

Бывший защитник сборной Аргентины Вальтер Самуэль вошёл в тренерский штаб национальной команды, сообщает пресс-служба сборной Аргентины в «Твиттере».

40-летний специалист начнёт работу со сборной Аргентины во время её подготовки к товарищеским матчам с Гватемалой и Колумбией, которые пройдут 8 и 12 сентября соответственно.

В августе временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины был назначен Лионель Скалони , который будет управлять командой вместе с Пабло Аймаром . Национальная команда расторгла контракт с предыдущим наставником Хорхе Сампаоли после неудачного выступления сборной на ЧМ-2018. Напомним, аргентинская команда вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, уступив сборной Франции — 3:4.