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Вальтер Самуэль вернулся в сборную Аргентины в качестве тренера
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Вальтер Самуэль вернулся в сборную Аргентины в качестве тренера 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший защитник сборной Аргентины Вальтер Самуэль вошёл в тренерский штаб национальной команды, сообщает пресс-служба сборной Аргентины в «Твиттере».
40-летний специалист начнёт работу со сборной Аргентины во время её подготовки к товарищеским матчам с Гватемалой и Колумбией, которые пройдут 8 и 12 сентября соответственно.
В августе временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины был назначен Лионель Скалони, который будет управлять командой вместе с Пабло Аймаром. Национальная команда расторгла контракт с предыдущим наставником Хорхе Сампаоли после неудачного выступления сборной на ЧМ-2018. Напомним, аргентинская команда вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, уступив сборной Франции — 3:4.
Самуэль завершил игровую карьеру в 2016 году. Вальтер известен по выступлениям за «Бока Хуниорс», «Рому», «Реал», «Интер» и «Базель».
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