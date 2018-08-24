Вальтер Самуэль войдет в тренерский штаб сборной Аргентины

Как сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины, экс-защитник национальной команды Вальтер Самуэль будет включен в тренерский штаб сборной.

Отмечается, что известный футболист, выступавший за «Интер» и мадридский "Реал" , прибудет в расположение сборной на следующей неделе.

Напомним, 7 сентября в Лос-Анджелесе аргентинцы проведут товарищеский матч с командой Гватемалы, а через четыре дня сыграют со сборной Колумбии в Нью-Джерси.