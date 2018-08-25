СМИ: Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Павар может перейти в «Ливерпуль»

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» может приобрести защитника немецкого «Штутгарта» и сборной Франции Бенджамена Павара. Об этом сообщает Mirror. По информации издания, английский клуб может предложить за француза €35 млн Наставник «красных» Юрген Клопп остался под впечатлением от выступления игрока на чемпионате мира в России, где он стал победителем турнира в составе сборной Франции. В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Павар сыграл 34 матча за «Штутгарт» и забил один мяч. Ранее гол Павара в ворота Аргентины был признан лучшим на ЧМ-2018.