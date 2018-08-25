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СМИ: Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Павар может перейти в «Ливерпуль»
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СМИ: Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Павар может перейти в «Ливерпуль» 

RT на русском 1 час назад
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» может приобрести защитника немецкого «Штутгарта» и сборной Франции Бенджамена Павара.
Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, английский клуб может предложить за француза €35 млн Наставник «красных» Юрген Клопп остался под впечатлением от выступления игрока на чемпионате мира в России, где он стал победителем турнира в составе сборной Франции.
В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Павар сыграл 34 матча за «Штутгарт» и забил один мяч.
Ранее гол Павара в ворота Аргентины был признан лучшим на ЧМ-2018.
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