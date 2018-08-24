Ещё
Сборная России выиграла чемпионат по пляжному регби в Войковском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России выиграла чемпионат по пляжному регби в Войковском 

Управа района Войковский 22 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Женская и мужская сборные России завоевали золотые медали на чемпионате Европы по пляжному регби, который прошел в Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе в Войковском. Об этом сообщается на сайте центра.
«Мужская национальная команда в финальном матче одолела команду Грузии со счётом 4:3. Женская сборная России по пляжному регби в финале переиграла соперниц из Италии со счётом 6:3», — говорится на сайте.
Отметим, что чемпионат Европы по пляжному регби прошел в начале августа. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
В настольный теннис и шахматы можно сыграть на Флотской В «Динамо» на Водном стадионе заработала соляная комната На Ленинградке сыграли в пляжный волейбол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Чемпион мира попался на пьяной езде2
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание10
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение