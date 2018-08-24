Сборная России выиграла чемпионат по пляжному регби в Войковском

Женская и мужская сборные России завоевали золотые медали на чемпионате Европы по пляжному регби, который прошел в Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе в Войковском. Об этом сообщается на сайте центра.

«Мужская национальная команда в финальном матче одолела команду Грузии со счётом 4:3. Женская сборная России по пляжному регби в финале переиграла соперниц из Италии со счётом 6:3», — говорится на сайте.

Отметим, что чемпионат Европы по пляжному регби прошел в начале августа. (ео)