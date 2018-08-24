Ещё
На матч Россия — Чехия в Ростове-на-Дону продано 40 тысяч билетов
Далее:
Читайте также:
Ещё

На матч Россия — Чехия в Ростове-на-Дону продано 40 тысяч билетов 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
На товарищеский матч между сборными России и Чехии продано 40 тысяч билетов, сообщает пресс-служба российской команды. Игра состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.
Этот матч станет первым для сборной России на своем поле после чемпионата мира-2018. Перед этим россияне сыграют на выезде с Турцией в рамках Лиги наций.
На контрольный матч Россия — Чехия, который пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону, продано более 40 тысяч билетов🎉🎉🎉 Спасибо, что вы с нами, ждем каждого из вас на стадионе! pic.twitter.com/nSg1NvrMUL
— Сборная России (@TeamRussia) 24 августа 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Тренер сборной Аргентины не знает, вернется ли Месси "Уфа" проиграла "Рейнджерс" Уремович, Влашич и Бистрович вызваны в молодежную сборную Хорватии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Чемпион мира попался на пьяной езде2
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание10
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение