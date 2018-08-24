На матч Россия — Чехия в Ростове-на-Дону продано 40 тысяч билетов

На товарищеский матч между сборными России и Чехии продано 40 тысяч билетов, сообщает пресс-служба российской команды. Игра состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Этот матч станет первым для сборной России на своем поле после чемпионата мира-2018. Перед этим россияне сыграют на выезде с Турцией в рамках Лиги наций.

На контрольный матч Россия — Чехия, который пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону, продано более 40 тысяч билетов🎉🎉🎉 Спасибо, что вы с нами, ждем каждого из вас на стадионе! pic.twitter.com/nSg1NvrMUL

— Сборная России (@TeamRussia) 24 августа 2018 г.