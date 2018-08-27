Ещё
Акинфеев и Смолов не вошли в заявку сборной России на матчи с Турцией и Чехией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акинфеев и Смолов не вошли в заявку сборной России на матчи с Турцией и Чехией 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым представил список футболистов, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги наций с Турцией и контрольной игре с Чехией, передает НСН.
В общей сложности в нём значатся 25 футболистов. В него, в частности, не вошли Игорь Акинфеев, Фёдор Смолов, Александр Головин и Алан Дзагоев.
Добавим, матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России состоится 7 сентября в Трабзоне. 10 числа подопечные Станислава Черчесова проведут контрольную встречу с Чехией. Этот поединок пройдёт в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru: последние новости
Черчесов объяснил невызов Акинфеева в сборную России Экс-тренер сборной России может возглавить национальную команду Колумбии На товарищеском матче России и Чехии ожидается аншлаг
Комментарии  Ещё 142 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде6
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение