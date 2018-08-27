Акинфеев и Смолов не вошли в заявку сборной России на матчи с Турцией и Чехией

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым представил список футболистов, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги наций с Турцией и контрольной игре с Чехией, передает НСН.

Добавим, матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России состоится 7 сентября в Трабзоне. 10 числа подопечные Станислава Черчесова проведут контрольную встречу с Чехией. Этот поединок пройдёт в Ростове-на-Дону.