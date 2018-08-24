Более 40 тысяч билетов продано на матч сборных России и Чехии на «Ростов-Арене»

ТАСС , 24 августа. Более 40 тысяч билетов продано на товарищеский матч футбольных сборных России и Чехии, который пройдет на «Ростов-Арене», принимавшей матчи чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Встреча между сборными России и Чехии пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону. «Ростов-Арена» вмещает более 40 тысяч человек.

"Ростов-Арена" приняла пять матчей чемпионата мира в России. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа и встреча 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии (3:2).

Ранее сообщалось, что билеты на товарищеский матч продаются по цене от 500 до 900 рублей. Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил ТАСС, что на игре ожидается аншлаг.

Сборная России на домашнем первенстве мира дошла до четвертьфинала, в котором проиграла команде Хорватии в серии пенальти. Сборная Чехии на чемпионат мира не пробилась.