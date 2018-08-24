Программа подготовки сборной России по регби к Кубку мира будет утверждена в сентябре

3 августа валлиец Лин Джонс стал новым главным тренером российской сборной по регби. Главной задачей специалиста является подготовка команды к выступлению на предстоящем Кубке мира, который пройдет с 20 сентября по 2 ноября 2019 года в Японии.

"Главный тренер сборной по регби уже представил свою программу подготовки к Кубку мира. Тренерский совет должен ее рассмотреть, а в сентябре мы ее утвердим", — заявил Артемьев.

В пятницу прошло заседание высшего совета федерации, на котором были подведены итоги выступления сборных России по регби-7 на Кубке мира. «Получился такой двоякий результат, хоть мы попали в восьмерку (женская команда заняла восьмое место — прим. ТАСС), но нам этого мало. Мы будем делать новую программу, новую команду, идет смена поколений. Мы уже будем готовиться к Олимпийским играм 2020 года», — отметил Артемьев.

Мужская сборная России по регби-7 заняла 14-е место на Кубке мира.