Команда «Черноморец» Черноморского флота выиграла «Кубок командующего Черноморским флотом» по хоккею с шайбой

В первенстве играли команды из разных регионов России и сборные команды флотов и округов Вооруженных Сил Российской Федерации.

В Севастополе завершился открытый хоккейный турнир на «Кубок Командующего Черноморским флотом» среди взрослых и детских хоккейных команд.

В первенстве играли команды из разных регионов России и сборные команды флотов и округов Вооруженных Сил Российской Федерации.

За Кубок боролись: взрослые хоккейные команды, обладатель «Кубка Командующего Черноморским флотом» — сборная ЧФ «Черноморец», сборная команда Северного флота, Сборная Южного военного округа «Варяги», Сборная Кубани «Джентльмены Кубани» и сборная города Краснодара «Легион». А также пять детских команд: «Юный Черноморец» и «Медведи» из Севастополя, «Южные Пингвины» и «Джокер» из Симферополя и «Авангард» из Ялты.

По результатам проведённых встреч среди взрослых команд победу на турнире и «Кубок Командующего Черноморским флотом» как и в двух прошлых турнирах, завоевала команда Черноморского флота «Черноморец». Серебряными и бронзовыми призёрами турнира стали команда «Легион» из Краснодара и сборная Кубани «Джентльмены Кубани».

Среди детских команд «Кубок Командующего Черноморским флотом» выиграла команда «Медведи» из Севастополя, серебряным призёром стала команда «Черноморец», а бронзу завоевала команда «Южные Пингвины» из Симферополя.