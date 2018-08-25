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Команда «Черноморец» Черноморского флота выиграла «Кубок командующего Черноморским флотом» по хоккею с шайбой
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Команда «Черноморец» Черноморского флота выиграла «Кубок командующего Черноморским флотом» по хоккею с шайбой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В первенстве играли команды из разных регионов России и сборные команды флотов и округов Вооруженных Сил Российской Федерации.
В Севастополе завершился открытый хоккейный турнир на «Кубок Командующего Черноморским флотом» среди взрослых и детских хоккейных команд.
В первенстве играли команды из разных регионов России и сборные команды флотов и округов Вооруженных Сил Российской Федерации.
За Кубок боролись: взрослые хоккейные команды, обладатель «Кубка Командующего Черноморским флотом» — сборная ЧФ «Черноморец», сборная команда Северного флота, Сборная Южного военного округа «Варяги», Сборная Кубани «Джентльмены Кубани» и сборная города Краснодара «Легион». А также пять детских команд: «Юный Черноморец» и «Медведи» из Севастополя, «Южные Пингвины» и «Джокер» из Симферополя и «Авангард» из Ялты.
По результатам проведённых встреч среди взрослых команд победу на турнире и «Кубок Командующего Черноморским флотом» как и в двух прошлых турнирах, завоевала команда Черноморского флота «Черноморец». Серебряными и бронзовыми призёрами турнира стали команда «Легион» из Краснодара и сборная Кубани «Джентльмены Кубани».
Среди детских команд «Кубок Командующего Черноморским флотом» выиграла команда «Медведи» из Севастополя, серебряным призёром стала команда «Черноморец», а бронзу завоевала команда «Южные Пингвины» из Симферополя.
Кубок хоккеистам и награды призёрам лично вручил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил победителей и выразил надежду на то, что в дальнейших турнирах команда флота также будет завоевывать призовые места.
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