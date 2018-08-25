Сборные Нижегородской области и Татарстана проведут матч по регби

26 августа 2018 года в Нижнем Новгороде на стадионе «МАУ ДО ДЮСШ» Мещера» (ул. Карла Маркса, 17а — ближе к СОШ №176) состоится матч в рамках Чемпионата Федеральной регбийной лиги дивизион «Поволжье» между мужскими сборными командами Нижегородской области и Республики Татарстан. Начало матча в 12:00, вход свободный.

Федеральная регбийная лига основана в 2013 году и является третьим по значимости регбийным чемпионатом страны. За пять официальных сезонов ФРЛ стала самым массовым регбийным турниром в России. В сезоне 2018 года в «классическое» регби сыграют более 45-ти команд, разделённых на восемь дивизионов: «Москва», «Красноярск», «Центр», «Сибирь», «Урал», «Юг», «Северо-Кавказ» и «Поволжье». У каждого дивизиона свой календарь игр с февраля по сентябрь.

13-14 октября в Сочи состоится финальный турнир — 8 лучших команд сразятся за титул чемпиона. Действующими чемпионами являеся команда «80-е» из Красноярска.