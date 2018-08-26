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Джек Айкел: Очень повезло, что Далин попал в «Баффало»
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Джек Айкел: Очень повезло, что Далин попал в «Баффало» 

Советский спорт 38 минут назад
— Я познакомился с ним. Нам очень повезло, что он попал к нам. Это защитник, вокруг которого можно строить команду. Его будут часто показывать по ТВ, он сильно нам поможет. Я катался с ним на этой неделе. У него потрясающая техника, он великолепно читает игру. И он замечательный человек. Я очень рад, что он с нами, — цитирует Айкела официальный сайт НХЛ.
Джек Айкел: В составе «Баффало» больше нет тех, кто не верил в команду
В прошлом сезоне защитник провел 41 матч в шведской SHL за «Фрелунду» и набрал 20 (7+13) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в шести матчах.
В составе сборной Швеции Далин стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. Также он вошел в символическую сборную турнира и был признан лучшим защитником.
Кроме того, Далин провел два матча за «тре крунур» на Олимпийских играх в Пхенчхане.
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