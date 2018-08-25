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«СГАУ-Саратов» обыграл «Пермских медведей»
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«СГАУ-Саратов» обыграл «Пермских медведей» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в заключительном матче турнира памяти заслуженного тренера России Лаврова В. Г. «СГАУ-Саратов» встречался с командой «Пермские медведи», сообщает пресс-служба саратовского клуба.
Уступив в первом тайме своим соперникам со счётом 15:16, во втором игровом отрезке «аграрии» смогли переломить ход матча и одержать победу над «медведями» 31:28. Самым результативным в этой игре в составе «жёлто-зелёных» стал левый полусредний нашей команды Артём Пономарёв, отличившийся девять раз.
По итогам игрового дня сразу три команды набрали одинаковое количество очков — «Динамо-Виктор» (Ставрополь), «СГАУ-Саратов» (Саратов), «Динамо» (Астрахань). Судьбу второго и третьего мест определяли по разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами. У ставропольцев +1, у саратовцев 0, у астраханцев -1. В итоговой турнирной таблице хозяева стали вторыми, наша команда третья, а астраханцы четвёртые.
В итоге места распределились следующим образом:
1. СКИФ (Краснодар)
2. Динамо-Виктор (Ставрополь)
3. СГАУ-Саратов (Саратов)
4. Динамо (Астрахань)
5. Пермские медведи (Пермь)
6. Каустик (Волгоград)
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