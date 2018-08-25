«СГАУ-Саратов» обыграл «Пермских медведей»

Сегодня в заключительном матче турнира памяти заслуженного тренера России Лаврова В. Г. «СГАУ-Саратов» встречался с командой «Пермские медведи», сообщает пресс-служба саратовского клуба.

Уступив в первом тайме своим соперникам со счётом 15:16, во втором игровом отрезке «аграрии» смогли переломить ход матча и одержать победу над «медведями» 31:28. Самым результативным в этой игре в составе «жёлто-зелёных» стал левый полусредний нашей команды Артём Пономарёв , отличившийся девять раз.

По итогам игрового дня сразу три команды набрали одинаковое количество очков — «Динамо-Виктор» (Ставрополь), «СГАУ-Саратов» (Саратов), «Динамо» (Астрахань). Судьбу второго и третьего мест определяли по разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами. У ставропольцев +1, у саратовцев 0, у астраханцев -1. В итоговой турнирной таблице хозяева стали вторыми, наша команда третья, а астраханцы четвёртые.

В итоге места распределились следующим образом:

1. СКИФ (Краснодар)

2. Динамо-Виктор (Ставрополь)

3. СГАУ-Саратов (Саратов)

4. Динамо (Астрахань)

5. Пермские медведи (Пермь)

6. Каустик (Волгоград)