Гризманн поучаствовал в 32 голах «Атлетико» в 32 матчах в 2018 году

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поразил ворота «Райо Вальекано» в матче второго тура чемпионата Испании. Как сообщает Opta, француз поучаствовал в 32 голах «матрасников» в 32 играх 2018 года во всех турнирах.