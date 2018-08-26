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Гризманн поучаствовал в 32 голах «Атлетико» в 32 матчах в 2018 году
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Гризманн поучаствовал в 32 голах «Атлетико» в 32 матчах в 2018 году 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поразил ворота «Райо Вальекано» в матче второго тура чемпионата Испании.
Как сообщает Opta, француз поучаствовал в 32 голах «матрасников» в 32 играх 2018 года во всех турнирах.
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