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В Румынии тренер подножкой игроку сорвал атаку соперника
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В Румынии тренер подножкой игроку сорвал атаку соперника 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Тренер «Арджеш» Эмиль Сандой был удален в матче второй лиги чемпионата Румынии против «Чиндия Тырговиште» за подножку соперника, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Telekom, в концовке матча игрок «Чиндия Тырговиште» убегал в опасную контратаку. Сандой, находясь в технической зоне, поставил подножку пробегавшему мимо него футболисту. За этот поступок тренер сразу извинился, однако был удален судьей с матча и оставшуюся часть встречи смотрел с трибуны.
Ранее сообщалось, что в матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона.
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