В Румынии тренер подножкой игроку сорвал атаку соперника

Тренер «Арджеш» Эмиль Сандой был удален в матче второй лиги чемпионата Румынии против «Чиндия Тырговиште» за подножку соперника, сообщает "Советский спорт"

Как утверждает Telekom, в концовке матча игрок «Чиндия Тырговиште» убегал в опасную контратаку. Сандой, находясь в технической зоне, поставил подножку пробегавшему мимо него футболисту. За этот поступок тренер сразу извинился, однако был удален судьей с матча и оставшуюся часть встречи смотрел с трибуны.

Ранее сообщалось, что в матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона.