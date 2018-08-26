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Россия стала чемпионом мира по футзалу среди студентов
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Россия стала чемпионом мира по футзалу среди студентов 

Мир24 1 час назад
Финальная игра прошла в Алматы, передает «МИР 24».
Футзал — это мини-футбол в помещении. В финале россиянам противостояли хозяева турнира — казахстанцы. На трибунах «Алматы Арены» за игрой следили 12 тысяч болельщиков. Решающая встреча завершилась со счетом 4-2. «Казахстан очень мощный соперник и как студенческая сборная, как и национальная сборная, они все очень сильные. И я переживал перед этим матчем, думал, что будет равная игра и перевес туда-сюда. Но мы все-таки смогли дожать. Я хочу поблагодарить соперника за такую красивую игру для болельщиков», — заявил вратарь сборной России Николай Балашов.
Стоит отметить, что сборная Казахстана на этом турнире впервые поднялась до второго места. В чемпионате участвовали команды из 17 стран мира.
Ранее российская пара танцоров Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина стали чемпионами мира по сценическому танго. Помимо голосов жюри, россияне получили приз зрительских симпатий.
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