Шунин: стать первым в сборной в отсутствие Акинфеева? Смотрю на это положительно

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал попадание в заявку сборной России на предстоящие матчи с национальными командами Турции и Чехии.

«Я был вообще не в курсе того, что меня вызовут. Я очень рад, мне приятно. Очень долго меня не было в национальной команде. Рад попасть в список игроков. Я неоднократно говорил, что буду работать дальше, доказывать на поле. Тренер вызывает сильнейших. Для меня вызов стал приятной неожиданностью.

Как я смотрю на то, что бы стать первым номером сборной в отсутствие Акинфеева? Положительно. Конечно, я хочу себя проявить и показать себя тренерскому штабу», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России состоится 7 сентября в Трабзоне. Спустя три дня, 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».