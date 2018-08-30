Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19: с кем сыграет ЦСКА

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, по итогам которой московский ЦСКА узнал своих соперников по группе.

ЦСКА попал в группу G, в которой сыграет с «Реалом» , «Ромой» и «Викторией Пльзень».

Напомним, что ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ «армейца» были в третьей корзине.

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря. Финал Лиги чемпионов 2018/19 состоится 1 июня 2019 года в Мадриде, на стадионе «Метрополитано», домашней арене «Атлетико».