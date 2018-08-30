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Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19: с кем сыграет ЦСКА
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Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19: с кем сыграет ЦСКА 

Чемпионат.com + ещё 17 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, по итогам которой московский ЦСКА узнал своих соперников по группе.
ЦСКА попал в группу G, в которой сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».
Напомним, что ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ «армейца» были в третьей корзине.
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря. Финал Лиги чемпионов 2018/19 состоится 1 июня 2019 года в Мадриде, на стадионе «Метрополитано», домашней арене «Атлетико».
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