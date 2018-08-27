Андрей Шевченко: «Играть только на контратаках — это дорога в никуда»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что его команда не должна играть исключительно на контратаках.

— Для меня сейчас главное — это результат. Мы два года перестраивали команду, вводили новых игроков, поставили определенную стратегию, структуру игры команды. Для меня главное — попасть на чемпионат Европы. Это самая главная задача, — цитирует тренера «Террикон». — Команда должна уметь все: держать мяч, хорошо обороняться и использовать пространство, то есть моментами играть на контратаках. Играть только на контратаках и отбиваться — это дорога в никуда, такой футбол ни к чему не приведет. Не вижу смысла даже пытаться так играть. Я не собираюсь менять философию украинского футбола. Не могу сказать, что в свое время «Динамо» играло только на контратаках. Команда умела дела все.

Сборная Украины в Лиге наций сыграет в одной группе с командами Чехии и Словакии. Украинцы будут выступать в лиге В, как и сборная России.