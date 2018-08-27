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Сборная Северо-Запада выиграла первенство России среди МРО
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Сборная Северо-Запада выиграла первенство России среди МРО 

SPORT24.ru 35 минут назад
24 августа в Белгородской области завершился финальный турнир первенства России по футболу среди юношеских сборных команд субъектов Российской Федерации и Межрегиональных объединений федераций футбола РФС (игроки 2004 года рождения). Турнир прошел при поддержке «Гослото».
В финальном матче сборная Северо-Запада обыграла соперников из Москвы — 2:1. В начале игры команды обменялись голами — отличились Абдулло Джебов (Северо-Запад) и Никита Голиков (Москва). Решающей стала 53-я минута, когда питерец Дмитрий Петрушин забил победный гол в ворота москвичей.
В матче за 3-е место благодаря голу, забитому футболистом казанского «Рубина» Даниилом Моториным за 4 минуты до финального свистка, Приволжье обыграло сборную ЮФО/СКФО — 1:0.
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