Сборная Северо-Запада выиграла первенство России среди МРО

24 августа в Белгородской области завершился финальный турнир первенства России по футболу среди юношеских сборных команд субъектов Российской Федерации и Межрегиональных объединений федераций футбола РФС (игроки 2004 года рождения). Турнир прошел при поддержке «Гослото».

В финальном матче сборная Северо-Запада обыграла соперников из Москвы — 2:1. В начале игры команды обменялись голами — отличились Абдулло Джебов (Северо-Запад) и Никита Голиков (Москва). Решающей стала 53-я минута, когда питерец Дмитрий Петрушин забил победный гол в ворота москвичей.