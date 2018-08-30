Букмекеры оценили шансы «Зенита» пройти «Мольде» в квалификации Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Мольде» (Норвегия) — «Зенит» (Россия). Начало встречи 30 августа 2018 года запланировано на 20:00 по московскому времени. В первой игре российский клуб победил 3:1.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Мольде» за 3.30. Шансы «Зенита» на победу оценены коэффициентом 2.15. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.70.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, а на ТМ 2,5 гола — за 2.35.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.57. Победа «Зенита» всухую оценивается в 3.30.

Победа «Зенита» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.40. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (7.00).

Проход «Мольде» оценён в 8.40, а проход «Зенита» — в 1.07.

Сообщество «Чемпионат. Ставки» «ВКонтакте»